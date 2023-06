LADISPOLI - Da giorni una famiglia di cigni sta dando spettacolo nel fiume Vaccina. I piccolini nuotano già con grande stile sulle orme di mamma e papà. La nidiata di questi splendidi esemplari ha incantato i passanti che si sono fermati più volte sul ponte di via Roma per scattare immagini. In passato addirittura i cigni con i loro baby erano apparsi in piena estate sulla spiaggia di Torre Flavia dove alle spalle è presente la palude protetta da Città Metropolitana. Questi uccelli si nutrono prevalentemente di pesci e insetti che riescono a raccogliere sul fondale acquoso immergendo la testa e il lungo collo.

