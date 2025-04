LADISPOLI – Scatta oggi la terza edizione del “Torneo del cuore”. Si gioca allo stadio di San Nicola alle 15. Diversi volti della tv ed ex giocatori daranno vita al quadrangolare di calcio che vedrà scendere in campo la squadra di casa della Virtus San Nicola, i ragazzi della Striker Gym, la formazione della Polizia di Stato, ossia la Polsoccer del presidente Gianluca Sorrentino, una rappresentativa di Sport & Smile e una selezione speciale targata Emporio Roma. Tra i vip ci saranno Christian Manfredini, ex calciatore della Lazio, Sossio Aruta, un passato nel calcio professionistico ma anche in televisione con “Uomini e donne”, Paolo Faccini, nella rosa dello storico scudetto del 1982 con la Roma, Seydou Sarr, protagonista di “Io capitano”, Emiliano Marsili, pugile campione del mondo. Ad arricchire la giornata, promossa dal comune di Ladispoli, ci sarà l’esibizione della Fanfara dei Bersaglieri di Ladispoli-Cerveteri e l’esposizione della Lamborghini della Polizia di Stato. Supporto garantito dagli agenti del commissariato ladispolano di via Vilnius, guidato dal dirigente Fabio De Angelis. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti ma è un pomeriggio pensato per riunire la comunità e sostenere chi si impegna ogni giorno nel sociale. Attraverso donazioni e una riffa di beneficenza, l’evento mira a raccogliere fondi a favore dell’Aps Nuove Frontiere, associazione che opera sul territorio. «Un piacere e un dovere - dichiara il consigliere comunale e delegato alle Federazioni e agli enti sportivi, Stefano Fierli – supportare con convinzione le iniziative che coniugano sport, solidarietà e impegno civile».

