FIUMICINO - Un rapporto di amicizia, crescita e collaborazione con la città ucraina di Borispyl: questo lo scopo dell’importante Protocollo d’Intesa siglato ieri in Aula Consiliare fra la Città di Fiumicino e la Città di Boryspil, cittadin nei pressi di Kyev che vanta il principale aeroporto del Paese. Il documento firmato dal Sindaco, Mario Baccini e dal Sindaco del distretto ucraino, Vladyslav Baichas, segna l'inizio di una collaborazione diretta e strategica. Le due realtà hanno avviato una cooperazione estesa su più ambiti: dalla ricostruzione post-bellica di Boryspil, alla promozione culturale, allo sviluppo di soluzioni infrastrutturali innovative. Un passo concreto verso la creazione di una sinergia che porterà benefici reciproci, nel segno della solidarietà e della crescita comune.

La cerimonia si è tenuta presso l’Aula Consiliare alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale di Fiumicino, Roberto Severini, del Segretario Generale, dell’Assessore Angelo Caroccia, Luigi Fiumara, Presidente dell’International Forum Man and Architecture, Boris Shapyro, del Dirigente del settore investimenti del Comune di Boryspil e di Massimiliano Cardullo, Head of Institutional Relations- ADR Aeroporti di Roma.

«Grazie alla sottoscrizione del protocollo d’intesa, siamo pronti a mettere a disposizione la nostra esperienza per sostenere la città di Boryspil nella sua ricostruzione. In un momento storico così difficile per l’Ucraina, vogliamo contribuire alla ripresa culturale, strutturale e logistica del paese. - ha dichiarato i sindaco Baccini. - Informerò il Ministero degli Affari Esteri Italiano in merito al patto stipulato oggi con il Sindaco di Boryspil e della nostra disponibilità, attraverso la Cooperazione Internazionale italiana, a trovare strumenti finanziari affinché le nostre imprese possano mettere a disposizione il loro aiuto».

Il sindaco di Boryspil, Vladyslav Baichas, ha evidenziato le affinità tra le due città, entrambe caratterizzate da un grande aeroporto internazionale. «Anche noi, come Fiumicino, siamo una porta d’ingresso per il nostro paese. Ci troviamo in una fase di grande crescita, ma dobbiamo affrontare sfide enormi. Con questa collaborazione, speriamo di apprendere dalla vostra esperienza, specialmente in ambito logistico e ambientale, e di implementare soluzioni che possano aiutare il nostro paese a risollevarsi dopo il conflitto. Mi auguro di poter ospitare presto il Sindaco Baccini nella nostra città”

«E’ un onore sottoscrivere un accordo con una città che ha una storia così ricca. Non solo un gesto simbolico, ma un impegno concreto a favore della cooperazione internazionale», ha evidenziato il presidente Severini.

Luigi Fiumara, presidente dell’International Forum Man and Architecture (IFMA), ha ricordato l'importanza del progetto di aiuto che l'IFMA sta sviluppando in Ucraina, ringraziando il Comune di Fiumicino per aver accolto con entusiasmo l’iniziativa di supporto internazionale a favore di Boryspil: «Il nostro obiettivo è diffondere un approccio all’architettura che tenga conto di principi sociali, ambientali e spirituali.

La fondazione, attiva in Ucraina e nata circa vent’anni fa in Olanda, ha iniziato a sviluppare progetti innovativi per la ricostruzione post-bellica».