SORIANO NEL CIMINO - Il sindaco Roberto Camilli e l’intera amministrazione comunale esprimono solidarietà ai ragazzi del Cost Soriano.

«In qualità di sindaco e in rappresentanza dell’amministrazione comunale - spiega il primo cittadino sorianese - desidero esprimere la mia piena solidarietà e vicinanza ai giovani dell’associazione di volontariato Cost Soriano, che in questi due weekend, durante la sagra delle castagne, hanno svolto un lavoro encomiabile gestendo le tribune in piazza e coordinando gli eventi dei quattro Rioni”.

«È con grande dispiacere - prosegue il sindaco Camilli in riferimento all’increscioso episodio che ha visto coinvolti i ragazzi del Cost - che ho appreso della grave aggressione fisica, subita dai nostri volontari, che ha portato all’arresto dell’aggressore, da parte dei carabinieri, i quali ringrazio infinitamente per l’ottimo lavoro che stanno svolgendo nel garantire la sicurezza del nostro territorio. Purtroppo - sottolinea Camilli - non è stata l’unica volta, i componenti del Cost Soriano sono stati vittime anche di aggressioni verbali, gratuite e ingiustificate, da parte di alcuni cittadini. Tali comportamenti non solo sono inaccettabili, ma minano lo spirito di comunità e solidarietà che cerchiamo di promuovere nella nostra città. Invitiamo tutti - aggiunge - a riflettere sull’importanza del rispetto e della collaborazione. I volontari del Cost Soriano dedicano il loro tempo e le loro energie per rendere la nostra sagra delle castagne un evento speciale, contribuendo in modo significativo al bene comune. Sostenere il loro operato è un dovere di tutti noi».

«Uniti - dicde in conclusione il sindaco Camilli - possiamo costruire una comunità più solidale e rispettosa».

