I carabinieri della Compagnia di Viterbo hanno tratto in arresto in flagranza un 45nne e un 37enne di Vitorchiano per furto in abitazione. I militari della Stazione di Canepina, in servizio perlustrativo lungo la s.p. 1 Cimina, hanno sorpreso i due mentre caricavano su un’autovettura circa 80 chili di rame tra piastre di copertura e grondaie, appena rimosse dal tetto di una villa nelle vicinanze.

L’ immediato sopralluogo ha permesso di riscontrare come questi vi fossero entrati mediante effrazione della recinzione perimetrale, approfittando dell'assenza dei proprietari. La refurtiva è stata posta sotto sequestro e i fermati ristretti agli arresti domiciliari, a disposizione della competente autorità giudiziaria del capoluogo.