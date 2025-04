LADISPOLI – Partecipazione e interesse nella biblioteca comunale Peppino Impastato dove si è svolto il convegno “Smart building e sicurezza: innovazione e prevenzione nei condomini del futuro”. Un evento promosso da Anaci Ladispoli-Civitavecchia, guidata dal presidente Orlando Malantrucco. L’iniziativa va inquadrata all'interno di un articolato programma di aggiornamento professionale rivolto a tecnici, amministratori condominiali e operatori del settore immobiliare, volto a promuovere una cultura dell’innovazione e della sicurezza in un’epoca di profondi cambiamenti in atto nel mondo dell’edilizia e della gestione immobiliare. Tra i relatori l’ingegnere Francesco Burrelli, presidente nazionale Anaci, e il collega Roberto Mazzocchi, docente e istruttore qualificato in materia di

sicurezza sui luoghi di lavoro. Burrelli ha illustrato il ruolo strategico delle nuove tecnologie nella gestione immobiliare, con un focus sull’efficientamento energetico e sulla gestione intelligente dei dati proponendo soluzioni smart per il comfort abitativo, la sostenibilità ambientale e alla valorizzazione degli immobili. Mazzocchi ha richiamato l'attenzione sull’importanza della sicurezza nei contesti condominiali, alla luce delle più recenti evoluzioni normative. Ulteriore elemento di eccellenza è stata la presenza dell'associazione Unp.Pe, aderente al progetto “Ladispoli è una città che sa ascoltare”, portato avanti dal delegato comunale Marco Cecchini e dall’assistente alla comunicazione ed interprete Lis Valentina Manca. Grazie appunto all’utilizzo di tecnologie di interpretariato da remoto, è stato possibile garantire la piena accessibilità dell’evento anche a persone sorde, evidenziando un'attenzione concreta ai valori dell’inclusione e della partecipazione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA