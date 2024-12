I carabinieri hanno smantellato una rete dello spaccio radicata nella provincia arrestando quattro persone e sequestrando oltre un chilo di droga. A finire in manette quattro, tutti italiani, con età comprese tra i 22 e i 45 anni, di Vetralla e Viterbo mentre una quarta persona è stata denunciata a piede libero.

Il blitz, scattato la notte scorsa, rappresenta il culmine di un’indagine avviata dalla Stazione dei Carabinieri di Soriano nel Cimino. Dopo una lunga fase di raccolta informazioni e monitoraggio del territorio, i militari hanno ottenuto due decreti di perquisizione domiciliare dalla procura di Viterbo, fondamentali per il successo dell’operazione. Durante una delle perquisizioni, i carabinieri hanno intercettato due persone che si trovavano nell’abitazione controllata per prelevare la droga destinata alle rispettive piazze di spaccio e nel corso delle successive perquisizioni presso le loro abitazioni è stata trovata ulteriore sostanza stupefacente, nonché altro materiale per il confezionamento e il taglio delle dosi. In totale sono stati sequestrati 1,125 kg di hashish e 250 grammi di cocaina.

Il giro d'affari legato ammonta a svariate decine di migliaia di euro. L'ingente quantitativo di hashish e cocaina avrebbe generato profitti significativi per i trafficanti, alimentando il mercato illecito della provincia di Viterbo.

Secondo una prima ricostruzione, i quattro avrebbero utilizzato le loro abitazioni come depositi di droga, probabilmente custodendola per conto di terzi.