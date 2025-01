I carabinieri smantellano una piazza dello spaccio nei boschi e arrestano due persone.

L’operazione è stata portata a termine dai militari della stazione di Tuscania, in collaborazione con quelli Nucleo operativo e radiomobile di Valentano. A finire in carcere due marocchini.

I due stranieri con il loro comportamento sospetto hanno attirato l’attenzione dei carabinieri che, dopo una preliminare fase di osservazione, hanno deciso di intervenire. I due pusher sono stati fermati tra il fatiscente accampamento in cui vivevano, immerso all’interno della boscaglia, e la vicina piazza di spaccio.

Il controllo ha consentito di rinvenire e sequestrare 70 grammi di cocaina, 20 grammi di hashish, un bilancino di precisione, telefoni cellulari e 600 euro in contanti, ritenuti il provento dell’attività illecita.

Al termine delle operazioni, i militari della Compagnia di Tuscania e il personale del Comune di Tuscania hanno smantellato il bivacco e la piazza di spaccio, ripristinando, lo stato dei luoghi.

L’operazione, che si inserisce in un contesto più ampio dell’azione di prevenzione e repressione dei reati in genere, costituisce una concreta e decisa risposta al crescente allarme sociale suscitato dal consumo di droghe.

Lo scorso anno i carabinieri della Compagnia di Tuscania hanno portato a termine 19 analoghe attività che hanno consentito di identificare 133 persone di cui, 32 tratte in arresto, 26 denunciate a piede libero e 75 segnalate alle competenti Prefetture.