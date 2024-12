CERVETERI - La sorveglianza armata privata dà i suoi frutti. Situazione «sotto controllo» a Valcanneto dove i cittadini stanchi delle continue intrusioni nelle ore abitazioni da parte dei ladri, hanno deciso di unire le forze e mettendo mano al portafoglio hanno incaricato una società di vigilanza di pattugliare il territorio.

Il progetto, in via sperimentale, sarà operativo per sei mesi nelle ore serali e notturne per 365 giorni all’anno. E al momento, sembra funzionare. «Non abbiamo più letto di casi sui social», commenta il presidente del comitato di zona di Valcanneto, Antonella Temperini soddisfatta dei risultati.

Ora, però, si punta ad incrementare il servizio. Per farlo saranno sicuramente necessarie maggiori adesioni da parte di quei residenti che ancora non hanno “sposato” il progetto. In questo modo il territorio potrà contare su un servizio h24 così da andare a debellare i fenomeni anche nelle ore diurne.

È di poche settimane fa la notizia - infatti - di una intrusione in una abitazione della frazione, in pieno giorno.

«Terminato il periodo di prova vedremo come si procederà», commenta intanto Temperini.

