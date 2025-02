ALLUMIERE - La prontezza e l'intelligenza di una signora allumierasca hanno permesso di sventare una truffa.

La donna ha infatti subito avvertito i carabinieri della stazione di Allumiere consentendo loro di intervenire in tempo e di cogliere in flagrante uno dei truffatori, mentre l'altro è scappato. L’altro pomeriggio nella frazione del comune collinare un’anziana ha ricevuto una telefonata sul fisso e un uomo, spacciatosi per carabiniere, le ha detto che il marito era stato arrestato e l'hanno tenuta al telefono di casa per circa un'ora e mezza. Per fortuna la signora della Bianca è una donna intelligente che non si è fatta prendere dall'ansia e dal timore e con lucidità si è insospettita, così mentre la tenevano impegnata al telefono credendola inerme; lei invece con il cellulare ha subito chiamato la figlia e quest'ultima ha allertato i carabinieri.

Gli uomini dell'Arma sono prontamente intervenuti.

I carabinieri sono andati nel garage della casa della signora e sono riusciti ad arrestare uno dei due truffatori, che era andato per farsi dare l'oro, mentre l'altro è scappato. Complimenti quindi alla signora che ha dato a tutti un grande insegnamento: mai perdere la calma e chiedere subito aiuto. Ai carabinieri i complimenti di molti allumieraschi.

Molti residenti della collina su Facebook stanno segnalando di aver ricevuto messaggi o telefonate strane: per tutti il monito a fare attenzione.

