CERVETERI - Una missiva inoltrata via pec al prefetto di Roma per illustrare la situazione, dal punto di vista della sicurezza, di Cerenova chiedendo di intervenire per rafforzare i controlli sul territorio. «Iniziamo ad avvertire un disagio intenso come un momento di non tranquillità», spiega il rappresentante del comitato cittadino, Alessio Catoni parlando della situazione delle ultime settimane tra furti e ora anche scippi ai danni dei residenti. Da qui, per gli abitanti della frazione, la necessità di maggiori presidi sul territorio.

Un appello raccolto dal circolo Politico Litorale del Lazio dei Fratelli d'Italia. «La mail al Prefetto - spiega l'esponente Riccardo Marinelli - è stata attenzionata anche al vicepresidente della Camera, l'onorevole Rampelli e al senatore De Priamo». Intanto, resta confermato l'appuntamento con la fiaccolata di sabato 27 alle 17.30. «Abbiamo inviato ufficialmente gli inviti a tutti gli amministatori del territorio: maggioranza e opposizione», aggiunge Catoni. «È sicuramente arrivato il momento che questo territorio abbia maggiori sicurezze rispetto a 10 anni fa».

