CIVITAVECCHIA – Intervento ieri sera, attorno alle 19.30, sotto il ponte ferroviario di San Gordiano, sull’Aurelia, da parte dei Vigili del fuoco per il distacco di parte dell’intonaco e di elementi metallici del frontalino del ponte stesso.

Proprio l’intonaco, cadendo, ha colpito un’auto che era in transito: per fortuna non si sono registrati feriti. Gli uomini della Bonifazi hanno quindi provveduto a rimuovere le parti pericolanti, mettendo in sicurezza il ponte. Sul posto anche gli agenti della Polfer e i tecnici di Rfi che hanno proseguito i lavori.