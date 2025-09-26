LADISPOLI – «Ciao Daniela, non ti dimenticheremo mai». È scomparsa Daniela Mugellini, figura politica stimata nel centrosinistra e rispettata da tutti al di là del proprio schieramento. La notizia ha lasciato un profondo vuoto nella comunità ladispolana che già era in ansia nell’ultimo periodo per le sue condizioni di salute. Tantissimi i messaggi di affetto e cordoglio per Daniela e per i suoi familiari. Tra i più toccanti senza dubbio quello dell’amica e compagna politica Silvia Marongiu. «Sento un dolore profondo – scrive pubblicamente il consigliere comunale dem – perché è venuta a mancare una mia cara amica, una presenza che ha accompagnato più di vent’anni della mia vita. L’ho conosciuta qui a Ladispoli, circa 22 anni fa, e da allora abbiamo condiviso piazze, banchetti, iniziative, battaglie per la nostra città e la nostra comunità. Abbiamo riso, discusso, sognato insieme un mondo migliore. Un pezzo di cuore se ne va con lei». Poi le difficoltà di questo ultimo periodo. «In pochi mesi – aggiunge Marongiu - un male terribile l’ha portata via troppo in fretta, lasciandoci senza fiato e senza parole. Le volevo un bene immenso. Resteranno per sempre con me la sua passione, il suo impegno, il suo sorriso e la sua forza. Ciao Daniela, continua a brillare e a danzare libera grande combattente, ovunque tu sia». I funerali si terranno domani alle 15 presso la chiesa del Sacro Cuore di Gesù in via dei Fiordalisi al Cerreto.

