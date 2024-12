CIVITA CASTELLANA - Si spacciano per tecnici del servizio idrico del Comune per tentare di truffare i cittadini. A lanciare un appello e mettere in guardia i residenti è proprio l’amministrazione di Luca Giampieri, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni anomale.

«Segnaliamo che in questi giorni diversi cittadini civitonici vengono contattati da presunti tecnici del servizio idrico del Comune per effettuare controlli. È falso – sottolineano dal palazzo comunale -. Il servizio idrico nel nostro territorio - sottolineano - è gestito da Talete spa, non direttamente dal Comune, e non è stato dato mandato a nessun tecnico di contattarvi».

L’amministrazione si raccomanda alla cittadinanza di prestare attenzione e in caso di anomalie o dubbi di avvisare i carabinieri. «Qualora foste contattati da simili truffatori, chiamate immediatamente le forze dell’ordine al numero unico 112» avvertono gli amministratori comunali. Atteggiamento che gli stessi uomini dell’Arma raccomandano ai cittadini di assumere in tali circostanze per evitare di cadere vittime di truffe e raggiri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA