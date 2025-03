SANTA MARINELLA - I circoli di Sinistra italiana Litorale Nord e Civitavecchia denunciano «l'assurdo progetto che LazioCrea, partecipata della Regione Lazio, ha pensato per il Castello di Santa Severa». «Dopo aver rimosso le botteghe, ora si vuole cancellare la storia millenaria di quel luogo: un "albergo diffuso" che prevede la sparizione del "Centro Studi Marittimi" del Museo del Mare e della Navigazione, lo sgombero di due piani tolti al Museo del Castello - affermano Rossana Valentini, segretaria circolo SI - Litorale Nord e Annarita Zuena, segretaria circolo SI - Civitavecchia - Nessun futuro per le guide turistiche, il servizio biglietteria e i tour didattici. Il Castello è un bene pubblico, con l'onere di essere testimone della storia secolare (dalla preistoria fino ad oggi) del territorio, che non può essere barattato con un bed&breakfast».

