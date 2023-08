CERVETERI – Si è scontrato contro un albero dopo essere uscito dalla carreggiata. È morto di notte, nel giorno di Ferragosto, Fabrizio De Angelis, cerveterano 48enne. Era alla guida del suo scooter quando ha perso il controllo del mezzo. L’incidente è avvenuto sulla provinciale Furbara-Sasso, a Cerveteri. Fabrizio lavorava come dipendente nel centro di smistamento di Poste Italiane a Fiumicino. Sul posto i carabinieri di Campo di Mare e l’ambulanza del 118 che ha trasportato l’uomo al Padre Pio di Bracciano. Le sue condizioni erano già gravissime in seguito al violento impatto con il tronco. È arrivato in ospedale in fin di vita. Rilievi affidati ai militari della stazione locale di Campo di Mare. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori non ci sarebbero altre auto coinvolte. Il 48enne avrebbe fatto tutto da solo perdendo il controllo del motorino all’incrocio tra via Furbara, nell’omonima frazione etrusca, e via Forcella. È stato un automobilista a dare subito l’allerta al 112 e una pattuglia ha raggiunto il punto esatto dello schianto. Considerato l’orario il traffico non ne ha risentito. Tanti i messaggi di cordoglio sulla sua bacheca Facebook. «Ciao Fabrizio, ti pensavo qualche giorno fa mentre ero vicino alla grotta della Madonnina del Parco degli Angeli che tante volte abbiamo messo in ordine insieme. Un abbraccio amico mio», è il pensiero di Filippo Bellantone. La magistratura civitavecchiese non ha disposto l’autopsia. La salma è stata consegnata ai familiari per il rito funebre.

