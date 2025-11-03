CERVETERI – Un tir si è ribaltato su un fianco durante le operazioni di scarico. L’incidente, avvenuto questa mattina alle 7 circa in via Settevene Palo, ha coinvolto l’autista rimasto intrappolato. Sul posto è intervenuta la squadra 26 A dei vigili del fuoco di Cerenova che hanno estratto il guidatore dalla cabina dell’autoarticolato consegnandole al personale sanitario del 118. L’uomo è stato subito trasportato all’ospedale San Paolo di Civitavecchia. Le sue condizioni non sembrano comunque gravi. In ausilio è sopraggiunta sul posto l'autogru da Civitavecchia Ag17 per il riposizionamento del mezzo pesante. Presenti i carabinieri della stazione locale per i rilievi del caso e per stabilire le cause del ribaltamento.