CIVITAVECCHIA – Paura nel primo pomeriggio di ieri nelle campagne nella parte alta di via del Casaletto Rosso.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti del commissariato di Polizia, subito giunti sul posto, un uomo è rimasto gravemente ferito mentre stava conducendo il trattore.

Improvvisamente il mezzo si è ribaltato con l’uomo rimasto schiacciato.

Subito sul posto sono giunti i soccorsi. È stato necessario l’intervento di un’eliambulanza che è atterrata nel campo vicino e che ha poi trasferito l’uomo al Policlinico Gemelli di Roma.

©RIPRODUZIONE RISERVATA