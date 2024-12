CERVETERI - Notte di angoscia alle Cascatelle per le ricerche di una donna di cui si erano perse le tracce nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 19.30. La 55enne era in compagnia di alcune amiche quando è stato lanciato l’allarme. Sono state avviate le ricerche sin da subito con vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile in prima linea nel tentativo di individuarla quanto prima anche se il violento acquazzone non ha di certo facilitato le operazioni. La squadra 26 A dei pompieri di Cerenova ha scandagliato vari sentieri nel disperato tentativo di scovarla anche in base ad alcune indicazioni fornite dalle amiche. E in effetti si è temuto il peggio perché con il passare delle ore dell’avventuriera, una poliziotta in servizio a Roma, nessun segnale. A quanto si è appreso era tornata indietro allontanandosi dalle compagne di avventura perché aveva smarrito il telefonino e in qualche modo sperava di ritrovarlo a terra. All’alba si sono alzati anche gli elicotteri e i droni nell’impervia area boschiva ma fortunatamente prima delle 7 la donna è stata avvistata dall’altro lato dell’area verde. Come scritto dall’Arma dei carabinieri in una nota stampa, durante la notte ha trovato rifugio all'interno di un casolare abbandonato nella boscaglia, e solo alle prime luci del giorno ha ritrovato l'orientamento venendo individuata e soccorsa dai militari giunti sul posto. La donna per il sollievo di tutti non ha riportato alcun danno fisico e poi è stata prelevata dal coniuge. La sua preparazione, visto che non era la prima volta che si addentrava in un sito come le Cascatelle, ha fatto sì che restasse calma trovando sulla sua strada un luogo dove potersi riparare dalla notte e dalla pioggia.

