CIVITAVECCHIA – Operai al lavoro questa mattina in centro, per il montaggio di luminarie e strutture natalizie. Si inizia da corso Centocelle, con il grande albero nei pressi del teatro Traiano. Come anticipato già dall’assessore Piero Alessi, l’accensione è prevista per il sabato 7 dicembre. Intanto sono già aperte le casette di legno con prodotti d’artigianato sempre su corso Centocelle.