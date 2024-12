CIVITAVECCHIA – Quindici chili di cocaina imbarcati a Civitavecchia per Olbia e diretti a Cagliari, per garantire un Natale più frizzante a chi il clima di festa senza polvere bianca proprio non riesce a sentirlo. È accaduto l’altro ieri quando la Polizia di Stato, sulla Strada Statale 554 Cagliaritana, in direzione Selargius, ha intercettato un romano alla guida di una Fiat 500. I sospetti degli agenti si sono rivelati fondati e da una perquisizione del veicolo è saltata fuori la sostanza stupefacente, destinata allo spaccio nel periodo Natalizio per la zona di Cagliari. L’uomo è stato quindi arrestato e la cocaina è stata sequestrata.