CIVITAVECCHIA – Nuovo episodio di tentata truffa ai danni dei cittadini. Tra via Montanucci e via Volturno, due giovani italiani si sono presentati in diversi condomini spacciandosi per letturisti del Servizio Elettrico Nazionale.

Vestiti in modo apparentemente professionale e muniti di documenti che volevano sembrare ufficiali, i due hanno tentato di accedere agli appartamenti con la scusa di dover rilevare i consumi dell’energia elettrica.

Il loro comportamento, però, ha insospettito almeno uno dei residenti, che ha prontamente allertato le forze dell’ordine.

La Polizia è intervenuta rapidamente sul posto e ha identificato i due individui, che sono risultati essere entrambi italiani e senza incarichi ufficiali.

Subito dopo il controllo, però, i due si sono dileguati, facendo perdere le loro tracce.

Non è ancora chiaro il motivo del loro girovagare tra i condomini tra via Montanucci e via Volturno, ma la vicenda ha destato allarme tra i residenti della zona.

Le autorità raccomandano massima prudenza e invitano i cittadini a non aprire la porta a sconosciuti, anche se muniti di badge o abbigliamento apparentemente professionale, senza aver prima verificato l'identità tramite i canali ufficiali del gestore elettrico.