Sfiorata la tragedia a Nepi dove un uomo si è ferito alla pancia con un'arma da taglio.

Il fatto è avvenuto nella giornata di giovedì. Secondo quanto si è potuto apprendere l'uomo, su una sessantina d'anni, si sarebbe ferito con una lama, non se di un coltello o di una roncola.

Provvidenziali i soccorsi che sono stati tempestivi.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, vista la gravità delle ferite, hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso che poi ha trasportato l'uomo all'ospedale di Belcolle in codice rosso. Al momento non si conoscono le sue condizioni.

Presenti sul posto anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti del caso.