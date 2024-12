«È notizia di queste ore, apparsa su diversi quotidiani anche nazionali, quella di una possibile “concorsopoli” che si sarebbe svolta presso l’amministrazione provinciale di Viterbo. Il quadro che emergerebbe, se confermato, rappresenta una grave ombra sulla coalizione composta da Forza Italia, PD, lista Frontini, coalizione che attualmente gestisce la maggioranza consiliare».

Così in una nota Fratelli d’Italia Viterbo.

«Come ieri per la concorsopoli di Allumiere in Regione, così oggi per quello della Provincia di Viterbo, Fratelli d’Italia chiede sia fatta chiarezza su ciò che è realmente avvenuto - prosegue la nota - e su come sia stato possibile che vincitori e idonei siano in gran numero esponenti politici di partiti di maggioranza a Palazzo Gentili o loro parenti e segretari».

Il partito fa sapere che per questo motivo, ieri mattina «il nostro capogruppo in consiglio provinciale, Luca Giampieri, ha fatto ufficiale richiesta di accesso a tutti gli atti, in modo che si possa effettivamente valutare ciò che è successo nell’interesse di tutti, maggioranza e opposizione.

Nei prossimi giorni, alla luce dei possibili sviluppi, Fratelli d’Italia prenderà gli opportuni provvedimenti - prosegue la nota - affinché non rimanga alcun dubbio sui fatti in questione e i cittadini possano liberamente valutare l’operato di ciascuno in questa grave vicenda».