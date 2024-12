SANTA MARINELLA – Si è tenuta ieri, allo Stadio Fronti, la seconda edizione della Partita del Cuore, patrocinata dal Comune, in collaborazione con la Nazionale Poeti, il Santa Marinella Calcio e il gruppo Distinti e Forti. “Aver ospitato per la seconda volta la Nazionale Poeti nel nostro stadio comunale è, per questa amministrazione, un premio importante – spiega il sindaco Tidei - un premio conseguito dopo anni di attesa e sacrificio, gli stessi sacrifici che hanno fatto i cittadini, grandi e piccoli, prima di poter utilizzare il meraviglioso campo di calcio che oggi appartiene a tutta la comunità. Una giornata dedicata alla solidarietà in cui sono scesi in campo gli amarcord e i cuori rossoblù, ragazzi che negli ultimi 30 anni di calcio, hanno fatto la storia, non solo con le innumerevoli vittorie e sconfitte, ma soprattutto con l’importanza dei legami forti, quei sentimenti che li hanno riportati di nuovo in campo con lo stesso spirito e la stessa grinta di sempre. Legami che oggi stiamo riscoprendo tra i giovani studenti della Carducci impegnati in un progetto sociale scolastico di notevole importanza che è quello dei Distinti e Forti, volto a promuovere la legalità contro i fenomeni di bullismo”. “Coltivare e proteggere le generazioni dei giovani – dice il delegato allo sport Marina Ferullo - è uno dei compiti fondamentali per una amministrazione comunale e per me che da anni seguo il calcio e lo sport nel ruolo di delegata. Le squadre impegnate in questo torneo hanno rappresentato effettivamente diverse generazioni, cresciute in questo campo verde, tra pianti disperati, rabbia e risentimento per qualche sogno di vittoria infranto, le temute retrocessioni intervallate da grida di trionfo, di promozioni conquistate, di mani che si stringono, abbracci e amicizia fraterna”.