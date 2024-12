LADISPOLI – Via Veronica De Santis per motivi personali, dentro Daniela Marongiu. E Marco Pierini, assessore all’Igiene, si prende anche le deleghe a Lavori pubblici e Manutenzioni. Avvicendamento ieri nella giunta comunale. È stato il sindaco a rendere noto una notizia già trapelata nei giorni scorsi. «A nome dell’Amministrazione e a titolo personale - commenta Alessandro Grando - ringrazio Veronica per il prezioso lavoro svolto in questi anni. Un impegno portato avanti con professionalità e dedizione, grazie al quale siamo riusciti a raggiungere traguardi importanti. Allo stesso tempo rivolgo i migliori auguri di buon lavoro a Daniela, con la assoluta certezza che, nella nuova veste di assessore, continuerà a lavorare al servizio della nostra comunità per raggiungere gli obiettivi che abbiamo elencato all’interno del programma amministrativo». Marongiu da oggi avrà le deleghe a Commercio e Attività Produttive, Ufficio relazioni con il pubblico, Partecipazione del cittadino e Tutela degli animali. Parola anche alla stessa Marongiu. «Ringrazio il Sindaco per la fiducia e la stima che ha dimostrato nei miei confronti . Come ho sempre fatto in questi anni, in qualità di consigliere comunale, lavorerò con passione e spirito di servizio verso la comunità. Le porte del mio assessorato saranno sempre aperte per i cittadini e per tutti coloro che vorranno dare il proprio contributo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA