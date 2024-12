SANTA MARINELLA – Continua la battaglia della presidentessa del Comitato Cittadino per il Diritto alla Casa Stefania Abbatiello, che dopo aver chiamato in causa il commissario straordinario dell’Ater di Civitavecchia Fasoli, per consigliargli di evitare di trasformare le case popolari di Via Elcetina in abitazioni di social housing, cioè case da ottenere a riscatto per chi ha un reddito che va dai 25 mila euro ai 40 mila, cosa che estrometterebbe il cento per cento delle famiglie inserite nella graduatoria comunale per avere diritto ad una casa Erp. Oggi, la presidentessa, si rivolge alla Regione Lazio, con una punta di polemica anche per Ater. Il presidente tiene a precisare che «dalla Regione hanno slittato l'appuntamento che mi era stato dato dall’assessore alla casa – dice la Abbatiello - perché stanno procedendo a preparare altri emendamenti in merito alle case Erp, pertanto, bisogna attendere le loro tempistiche, per avere una nuova data per l’incontro. Inoltre, sappiamo che la società Lunghezza srl, l’azienda proprietaria degli appartamenti di Via Elcetina, ha inviato all’Ater, tramite Pec, una nuova offerta, come chiesto dal commissario Fasoli, quindi, ci auguriamo che il commissario si attivi immediatamente per dare risposte celeri e concrete alla società, sapendo che a Santa Marinella c’è una grande emergenza di alloggi popolari, considerato che la lista degli aventi diritto è aumentata notevolmente, anche come da richiesta del sindaco Tidei inviata sia ad Ater che alla Regione».

