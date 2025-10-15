LADISPOLI – Sabato giornate speciale per il “Centenario della prima scuola”. Una festa che nel plesso di via Lazio, a partire dalle 15.30, coinvolgerà praticamente tutti: famiglie, autorità civili, militari e religiose, i dirigenti e le forze dell’ordine. Verrà scoperta la targa commemorativa in ricordo dei cento anni dalla costruzione della prima scuola di Ladispoli. Alle 16 scatterà il raduno degli alunni degli istituti del territorio con punto di raccolta in piazzale Roma. Mezz’ora dopo prenderà inizio il corteo lungo il viale Italia fino a Piazza Rossellini, accompagnato da canti, bandiere e colori delle scuole. Alla sfilata prenderà parte la Fanfara dei Bersaglieri con brani della tradizione italiana. Dopo l’inno di Mameli, contributi musicali, artistici e performativi degli studenti per celebrare la storia, l’identità e il futuro dell’educazione. I vari momenti saranno coordinati dalla presenza di uno speaker che fornirà spiegazioni al pubblico durante le diverse fasi della cerimonia. La manifestazione – informa palazzo Falcone in una nota - sarà oggetto di riprese video e fotografiche a fini istituzionali, divulgativi e promozionali da parte del comune di Ladispoli. La partecipazione all’evento implica il consenso alla possibile ripresa e pubblicazione delle immagini sui canali ufficiali dell’Amministrazione.

