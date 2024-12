Si accascia durante una uscita in bicicletta e muore. La tragedia si è consumata ieri pomeriggio a Vetralla. Per Marco Giglietti, 60enne di Nepi, militare in pensione, non c'è stato nulla da fare: stroncato da un malore improvviso mentre si trovava con gli amici in località Sant'Angelo. Sono stati loro a dare l'allarme. Nonostante i soccorsi tempestivi e i tentativi di rianimarlo sono stati tutti inutili. Sul posto i sanitari del 118, gli uomini del soccorso alpino del Lazio e i carabinieri.

L'uomo era molto conosciuto e benvoluto a Nepi.

Tra i messaggi di cordoglio anche quello del presidente dell'associazione Trasportiamo, David Nicodemi. “L'associazione Trasportiamo partecipa al dolore del coordinatore della Lega nel comune di Nepi, Andrea Giglietti, per la prematura scomparsa del papà Marco ed esprime le più sentite e sincere condoglianze a tutta la famiglia”.