CERVETERI – Luminarie accese, così come il villaggio di Natale di piazza Aldo Moro. A far da cornice, l’animazione con elfi, folletti e Babbo Natale. Installato anche un albero sia nel salotto urbano che nelle frazioni etrusche. «Nelle prossime ore – dice la sindaca Elena Gubetti - annunceremo il programma culturale del Natale Caerite, che anche quest’anno sarà caratterizzato da tanti eventi che spazieranno dalla musica al teatro, con appuntamenti di grande qualità, oltre agli eventi classici della nostra tradizione, dalle feste rionali all'immancabile Presepe vivente al Parco della Legnara». La Giunta però rinuncerà molto probabilmente al concerto di Capodanno, notizia trapelata già nelle scorse settimane e che ora si appresta a diventare ufficiale anche per evitare il flop dello scorso anno.

©RIPRODUZIONE RISERVATA