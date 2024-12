CERVETERI – Grande festa in caserma in occasione di Santa di Barbara per omaggiare la protettrice dei pompieri. E ieri i vigili del fuoco hanno ricambiato con esibizioni che hanno sorpreso i tanti bambini delle scuole presenti all’appuntamento nella storica sede di via Fontana Morella. Dalla macchina incendiata ai soccorsi prestati dagli “angeli custodi” in un incidente. Personale addestrato poi per evitare l’esplosione di una bombola del gas e per raggiungere i piani alti di un edificio con una scala. Era presente anche il sindaco cerveterano, Elena Gubetti. «Una bella giornata – commenta Gabriele Fargnoli, caporeparto della squadra 26 A di Marina di Cerveteri – un’occasione per farci conoscere noi che siamo comunque ogni giorno in mezzo alla gente nonostante le difficoltà per la mancanza sia del personale che dei mezzi. Non siamo provvisti nemmeno dell’autoscala ma il sostegno al territorio quello non manca mai».

©RIPRODUZIONE RISERVATA