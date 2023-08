FIUMICINO - «E’ importante che l’Amministrazione sia presente sul territorio e lavori per garantire l’ordine e la sicurezza nelle aree pubbliche. Il 16 agosto si sono svolte le operazioni di sgombero delle tendopoli e dei bivacchi sulla spiaggia di Passoscuro e sono stati allontanati e multate roulotte e camper in zone non autorizzate».

Così la vicesindaca di Fiumicino Giovanna Onorati fa sapere dello sgombero avvenuto sulla spiaggia di Passoscuro dopo Ferragosto.

«Speriamo che queste azioni - aggiunge la Vicesindaca - contribuiscano a migliorare il nostro litorale che durante il periodo di ferragosto, in particolare, viene preso d’assalto dai turisti».

«Non mancherà la presenza delle nostre pattuglie nelle località di Passoscuro, Fregene, Maccarese, Focene e Fiumicino con personale dedicato al controllo del territorio e delle attività recettive, nel rispetto del codice della strada e delle vigenti ordinanze del Sindaco in materia di sicurezza e decoro. Preciso che il controllo sarà effettuato anche con l’etilometro», il commento della comandante della Polizia Locale di Fiumicino, Daniela Carola, a cui va il grazie della vicesindaca.

«In questi giorni – conclude Onorati – e se necessario per le prossime settimane, sarà in atto una task-force di controlli per garantire più sicurezza per tutti provvedendo a multare ed allontanare tutti i trasgressori. Un ringraziamento a tutte le donne e gli uomini della Polizia Locale per avere in questi giorni compresa e organizzata una presenza più forte sul nostro litorale. Il rispetto del codice della strada e delle leggi è essenziale per promuovere e garantire una convivenza civile e democratica. Le regole aiutano a creare un ambiente più sicuro e ordinato per tutti i cittadini, consentendo a ciascuno di godere dei propri diritti e libertà nel rispetto degli altri».

Eppure, nonostante le celeri operazioni di sgombero, non sono tardate le lamentele di alcuni cittadini e residenti della zona, furiosi per la mancata raccolta dei rifiuti e pulizia della spiaggia:

« Dopo lo sgombero, il degrado - ha denunciato una residente -. Nella spiaggia libera dal 14 fino al 16 agosto circa, moltissime persone si sono accampate lungo tutto l’arenile, diventato una vera e propria tendopoli, teatro di bivacchi.

Non credo tutti abbiano preso la multa al momento dello sgombero, visto che altri sono andati via da soli, man mano.

«Il risultato? - prosegue la residente - Tanta immondizia e rifiuti di ogni genere che hanno invaso la spiaggia.

Ho personalmente avvisato il Sindaco via mail, ma le cose non sono ancora cambiate: i gabbiani fanno festa e i bimbi non possono giocare.

Mi auguro che l’Amministrazione sia celere nel pulire».