TOLFA - Tolfa diventa oggi sede di un importante evento equestre, cioè la XV edizione del "Drappo dei Comuni" in cui si sfidano 8 comuni del comprensorio con una spettacolare e mozzafiato corsa di cavalli al fantino sul rettilineo interrato lungo viale d'Italia.

Il Drappo dei Comuni fa parte del calendario dei festeggiamenti in onore del patrono di Tolfa, Sant'Egidio.

Questa competizione si svolge i primi di settembre, ma quest’anno per una sovrapposizione di festeggiamenti e manifestazioni locali si terrà oggi. Quest’anno si svolge la XV edizione del Drappo dei Comuni, la corsa dei cavalli mezzosangue al fantino che trova testimonianza da oltre duecento anni quale evento centrale della vita sociale e culturale del paese.

Il Drappo, il nome che viene dato all'evento e alla bandiera dipinta a mano da artisti locali, nella formula attuale, ridisegnata dall'allora assessore Stefano Carducci, coinvolge nella competizione 8 comuni del territorio che, attraverso sorteggio, vengono abbinati ad altrettante scuderie. La corsa si svolge nel centro del paese, dalla piazza Vittorio Veneto in salita lungo il viale d’Italia per circa 500 metri con arrivo dopo la curva “delle suore” e, storicamente, ha una partenza detta "a traina", senza gabbie e senza corde, probabilmente il momento più adrenalinico della corsa.

"La corsa dei cavalli è un evento di grande bellezza ed energia. Un evento molto impegnativo e profondamente radicato nel tessuto sociale tolfetano che per la peculiarità del suo percorso e della sua partenza a traina è sicuramente una delle corse in provincia più attese ed importanti - spiega la sindaca Stefania Bentivoglio - ancora una volta avremo l'occasione di ospitare tutto il mondo del Cavallo e di far si che Tolfa sia sempre più il luogo e la città legata a questo mondo. Un ringraziamento a tutti coloro che collaborano all'organizzazione e alla riuscita dell'evento, dalla Proloco allo staff organizzatore della cena insieme ai ristoratori di Tolfa, alla Fidapa per Miss Drappo, a tutti i volontari, all'artista che ha dipinto i Drappi, alle aziende che sostengono l'evento, ai rioni, alle scuderie e ai comuni partecipanti".

Il presidente della Pro Loco di Tolfa, Felice Tidei spiega: "L’evento ha una lunga storia in quanto da sempre le corse dei cavalli tolfetani fin dal 1898 hanno coronato i festeggiamenti del patrono S. Egidio Abate.Già infatti nel 1898 era stata pubblicata la locandina delle feste di S. Egidio con indicazione delle corse di cavalli sia al fantino che a vuoto e nel primo numero del giornalino La Rocca che si pubblicava a Tolfa vengono descitte le caratteristiche dei cavalli tolfatani. La corsa dei cavalli è una competizione che il paese di Tolfa porta avanti da oltre due secoli e c’è chi addirittura la fa risalire al tempo degli etruschi, popolo che magnificava questi eleganti e forti animali. Il Drappo rievoca le tradizioni popolari che si tramandano di anno in anno e che riunisce insieme i Comuni del comprensorio ritrovandosi anche in questa occasione. E una manifestazione nata nel 2008 da una idea dell’allora assessore alla cultura, Stefano Carducci con la partecipazione iniziale di 16 municipi, oggi vede contendere 8 comuni (Allumiere, Canale Monterano, Civitavecchia, Oriolo Romano, Santa Marinella, Tarquinia, Tolfa, Vejano). Ricordiamo tra gli altri avvenimenti la splendida vittoria di Tolfa nel 2010 contro il Canale Monterano.

Nel 2019 al XII Drappo vinse la cavalla Baronessa di Manziana; lo speaker era il dottor Alessandro Mellini; il mossiere era Massimo Virgili e il Drappo era stato realizzato dall’artista Silvia di Silvestro. Novità saliente quell'anno fu l’introduzione del Maxi schermo che permette a tutti i cittadini presenti in piazza di ammirare le fasi più coinvolgenti della corsa. Negli anni 2020 e 2021 il Drappo non si è tenuto a causa della pandemia Covid. Il 4 settembre 2022 si è ricominciato a correre il Drappo e a vincere quell'edizione è stato il comune di Oriolo col fantino Mario Mocci sulla cavalla Bosea da Clodia (Tolfa arriva 2^, ma in realtà avrebbe vinto visto che sia il fantino era di Tolfa e che la cavalla era stata messa a disposizione dal Rione Sughera). Il 3 settembre 2023 a vincere è stato il Comune di Canale Monteranocon il fantino Mario Mocci di Tolfa e la cavalla Bosea da Clodia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA