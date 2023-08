Sfalcio dell’erba, strage di macchine al quartiere Murialdo, dove diversi residenti non hanno più trovato le loro auto, pur avendo per giorni controllato l’apposita segnaletica, che secondo la loro testimonianza non sarebbe stata affissa.

«Dove abitiamo noi, hanno fatto una strage di macchine parcheggiate in strade in cui era programmata la pulizia dell’erba senza che nessun cartello avvisasse della cosa». Stefano racconta l’accaduto: «Avevo le chiavi della macchina di vicini di casa, che mi avevano chiesto di spostarla nel caso ce ne fosse stata l’esigenza. Poiché cadeva il cornicione di un palazzo dove la loro auto era parcheggiata e io per puro caso ero in zona, ho spostato la loro auto parcheggiandola in via Monte Sacro davanti alla mia. Poiché sapevo dal mio condominio che stavano tagliando l’erba in zona, ho controllato per giorni che non ci fossero avvisi in quella via. Martedì 8 agosto sono partito con la mia auto lasciando la loro parcheggiata dove era. E controllando sempre che non ci fossero avvisi di lavori o divieti di sosta. A distanza di due giorni, loro sono tornati e la macchina non c’ era più, con la conferma che l’auto era stata presa dal carro attrezzi». «Siamo andati al deposito - aggiunge - e c’era un po’ di gente che ritirava la macchina per lo stesso motivo senza aver visto avvisi in zona. Sarebbe il caso di contestare le multe ma noi abbiamo lasciato fare, comunque stiamo passando la voce di stare attenti perché come niente si ritrovano portata via la macchina con il carro attrezzi. Tra l’altro è periodo di ferie ed è più facile che succeda, viene il sospetto che lo facciano apposta per avere un po’ di entrate».

Insomma, «dopo mesi e mesi di incuria, hanno pensato bene di tagliare l’erba a bordo strada proprio ad agosto, quando molti sono in vacanza e lasciano le auto parcheggiate senza controlli e soprattutto senza mettere neppure gli avvisi che in genere si usano in caso di lavori stradali straordinari. Una follia! Indegno per un’amministrazione civile e vicina alla gente», conclude Stefano.