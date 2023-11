Fanno sesso in auto mentre fuori infuria la tempesta. Scoperti dalla polizia vengono multati per diecimila euro.

La notte d'amore è costata cara a una ragazza viterbese di 23 anni e al suo partner di 21. E' accaduto giovedì scorso a Firenze.

La coppia si era appartata in auto in una strada del capoluogo toscano.

Non avevo calcolato che la strada si trovava nei pressi della questura.

E' accaduto così che un'auto della polizia passando intorno alle 2 di notte vicino a quella degli amanti ha notato i movimenti all'interno e gli agenti sono intervenuti.