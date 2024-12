LADISPOLI - Si alzano le polemiche sull'ipotetico passaggio al privato del servizio di scuolabus, di cui fino ad ora se ne è occupata la Flavia Servizi, municipalizzata di Piazza Falcone. Gli autisti, infatti, sarebbero i più colpiti, dal momento che l'esternalizzazione a un privato lascerebbe decadere quei diritti di cui usufruivano i dipendenti. «In effetti 23 famiglie con il passaggio di consegne subirebbero un trattamento diverso dalla Flavia Servizi - commenta Giovanni Ardita. ex consigliere comunale -. L'orario di lavoro potrebbe ridursi e pesare sulla busta paga. E come succede nella vicina Cerveteri, dove gli autisti con la chiusura della scuola non percepiscono nessuna indennità, anche a Ladispoli c'è il rischio che gli operatori per tre mesi circa non lavorino».

Infine la proposta di un dietrofront: «Si prenda in considerazione l’effetto del passaggio a una società privata, che dovrebbe tutelare al pari della Flavia Servizi, l'operato dei dipendenti».

©RIPRODUZIONE RISERVATA