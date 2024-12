ALLUMIERE - L'amministrazione comunale ha annunciato sul sito del Comune di Allumiere le procedure per il servizio mensa. In primis per le famiglie i cui figli usufruiscono del servizio di mensa scolastica per l'anno scolastico 2024-2025 l'amministrazione comunale ricorda che non è necessario iscrivere gli alunni al servizio mensa. Tutti gli alunni e le alunne iscritti/e alle classi della scuola dell'Infanzia e della scuola Primaria dei plessi di Allumiere piazza F.Turati e via del Faggeto sono automaticamente considerati iscritti al servizio della mensa scolastica. Per perfezionare l’iscrizione è necessario solamente. In caso si scelga di non usufruire del servizio mensa occorre presentare il modulo “domanda di esonero” con copia del documento di identità del genitore/tutore/affidatario. In caso di più minori che usufruiranno del servizio nello stesso nucleo familiare presentare il modulo “domanda di agevolazione” con copia del documento di identità del genitore/tutore/affidatario. In caso di minore con certificazione l.104/92 presentare modulo di “domanda di esenzione l.104/92” con copia della certificazione l.104/92 e del documento di identità del genitore/tutore/affidatario. In caso di allergie e intolleranze o altre patologie certificate o di richiesta di dieta speciale comunicarle con “autodichiarazione ai sensi d.p.r. 445/2000- servizio refezione scolastica dieta speciale” con copia della eventuale certificazione medica di allergia/intolleranza/patologia e copia del documento di identità del genitore/tutore/affidatario. Presentare le eventuali istanze complete degli allegati richiesti entro le ore 12.00 del 02.08.2024 in uno dei seguenti modi: tramite posta elettronica o posta elettronica certificata agli indirizzi protocollo@comune.allumiere.rm.it o comuneallumiere@pec.it indicando in oggetto “mensa scolastica 2024/2024 nome cognome dell’alunno/a” o presso l'ufficio protocollo del comune di Allumiere durante gli orari di apertura.

È fondamentale segnalare sempre (ove rischiesto) i propri recapiti telefonici e un indirizzo mail. Per quanto riguarda i costi per il primo iscritto nel nucleo familiare ogni blocchetto da 20 buoni è pari a 60euro; per il secondo iscritto nel nucleo familiare ogni blocchetto da 20 buoni costerà 45euro; per il terzo iscritto nel nucleo familiare ogni blocchetto da 20 buoni costerà 30euro; per il quarto iscritto nel nucleo familiare ogni blocchetto da 20 buoni sarà gratuito. Il servizio è gratuito in caso di disabilità certificata l.104/1992. Il pagamento deve essere effettuato attraverso la piattaforma pagopa. ©RIPRODUZIONE RISERVATA