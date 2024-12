Servizio Civile in Croce Rossa a Viterbo 2024/2025: disponibili 10 posti, al via le candidature entro le ore 14 del 15 febbraio

Possono partecipare alla selezione coloro che hanno compiuto 18 anni e ancora non ne hanno compiuti 29 È possibile presentare domanda fino alle ore 14.00 del 15 febbraio Sono disponibili 10 posti (suddivisi in due progetti diversi).

Dodici mesi di progetto tra il 2024 e il 2025, 25 ore settimanali per 5 giorni lavorativi ed un rimborso di 507,30 euro mensili erogati direttamente dal Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio (sono inoltre garantite ferie, permessi e contribuzione figurativa).

Per presentare la domanda è necessario accedere con Spid al sito https://domandaonline.serviziocivile.it e cercare i progetti. Assistenza sanitaria e inclusione in centro Italia per 5 posti sede Viterbo codice sede 183963; servizi di trasporto integrati per la salute in nord Italia per 5 posti sede Viterbo codice sede 183963.

Per maggiori informazioni scrivi alla mail: viterbo@cri.it

