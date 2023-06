CERVETERI – Mezzo milione sulla digitalizzazione. Fondi che serviranno a migliorare il rapporto tra il cittadino e l’ente pubblico, grazie al contributo economico del Pnrr di 562mila euro. Cinque i progetti presentati, tre hanno già visto l’erogazione dei soldi. Gli altri due, dal valore complessivo da 161mila e 698 euro, sono stati accolti e il comune è in attesa del finanziamento. «Abbiamo immediatamente colto la grande opportunità offerta per migliorare l'esperienza digitale dei cittadini e il loro rapporto con l’ente comunale – precisa il sindaco, Elena Gubetti - quando ricercano informazioni, richiedono una prestazione o effettuano un adempimento. Uno dei primi risultati, sarà un sito internet istituzionale completamente nuovo e perfettamente allineato con quanto prevede la normativa europea su trasparenza e servizi da erogare agli utenti in modo facile e diretto». Poi la promessa di Gubetti: «Renderemo i servizi più semplici da usare, accessibili e fruibili proprio attraverso il sito web – aggiunge - dalla domanda di contributi all’iscrizione all’asilo, alla richiesta di accesso agli atti fino al pagamento della mensa scolastica, solo per fare qualche esempio. Con l’occasione ci tengo a fare un ringraziamento sentito al segretario generale, Daniela Ventriglia, che mi ha affiancato con scrupolosità e precisione per aggiudicarci una cifra davvero importantissima che avrà importanti e positivi benefici per la macchina amministrativa». Nei giorni scorsi il movimento civico aveva bacchettato la giunta comunale proprio sui fondi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza, criticando la lentezza nell’ottenere questi contributi. Il primo cittadino si toglie qualche sassolino dalle scarpe. «Si parla moltissimo di fondi Pnrr in questi mesi - conclude - e di come le amministrazioni comunali possano usufruire di questa opportunità fondamentale per il rilancio delle proprie città: così come dimostrato in altre occasioni, anche questa volta abbiamo saputo sfruttare al meglio l’occasione. Proseguiremo a lavorare con sempre maggiore energia, certa che porteremo ancora importanti risultati per Cerveteri».

