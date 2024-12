SORIANO NEL CIMINO - Sono stati denunciati per detenzione ai finidi spaccio di sostanze stupefacenti due giovani del posto, che avevano pensato bene di allestire una serra per la coltivazione di marijuana nell’armadio. A riferirlo sono i carabinieri che, durante un servizio di pattuglia eseguito nella serata del 12 luglio, hanno notato il comportamento sospetto di uno dei due giovani, decidendo di approfondire le attività di controllo. Attività estesa anche all’abitazione dove i due giovani vivono.

«La perquisizione - spiegano i carabinieri - ha dato esito positivo: i due giovani, sono stati trovati in possesso tra barattoli e buste in cellophane di circa un grammo di hashish, un grammo di cocaina, tre grammi di marijuana».

Ma non solo: «E’ stato verificato - proseguono i militari - che i due avevano attrezzato un armadio a serra rudimentale completa di deumidificatore, lampada e ventola per la coltivazione di due piante di cannabis indica, con inflorescenze mature da cinquanta cm ciascuna, oltre ad un essiccatore in cartone, un bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento delle sostanze illecite».

I reperti sono stati posti sotto sequestro e i due, un venticinquenne ed un trentatreenne sorianesi, deferiti all’autorità giudiziaria.

