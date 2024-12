CERVETERI - Anche lui ha deciso di godersi uno dei primi bagni della stagione facendo capolino sull'arenile di Campo di Mare tra la paura e lo sconcerto dei bagnanti. Protagonista: un biacco. In pochi minuti il rettile ha raggiunto lettini e ombrelloni arrivando fino a riva. A "salvarlo" dalle onde il signor Pier Paolo Crocetta come raccontato dallo stesso sui social. L'uomo pensava si trattasse di una vipera e per questo ha subito allertato le guardie ecozoofile di Fareambiente Cerveteri. Quando poi il serpente è stato identificato per quello che era, appartenente cioè alla specie Natrix Natrix, è stato liberato nello stagno. «Questi serpenti sono utili all'ecosistema - ha spiegato il signor Pier Paolo - non devono essere uccisi». Avvistamenti di biacchi non solo a mare. Ne sanno qualcosa i proprietari di un'abitazione a Ladispoli che il rettile se lo sono trovati nascosto dietro ad alcuni prodotti in bagno. Anche loro hanno subito allertato le Guardie Rurali Ausiliare Nogra che lo hanno catturato e liberato in un habitat più idoneo. Proprio nei giorni scorsi il responsabile di Fareambiente Cerveteri aveva lanciato delle raccomandazioni alla popolazione invitandola subito a contattarli in caso di avvistamenti. «Nel 99% dei casi parliamo di animali innocui, capiamo che alla vista per alcuni possono essere un problema ma come sono arrivati se ne andranno. Non devono essere uccisi, ci pensiamo noi poi a prenderli».

©RIPRODUZIONE RISERVATA