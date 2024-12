Sergio Saggini è stato eletto presidente di Ance Viterbo, l’associazione che rappresenta le imprese edili della provincia. Saggini succede ad Andrea Belli, che ha ricoperto la carica per due mandati consecutivi, consolidando il settore locale grazie alla sua guida attenta e alle numerose iniziative promosse durante il suo mandato. La presidenza di Saggini durerà quattro anni e si concentrerà sul supporto alle imprese edili in un momento di grande trasformazione normativa e di mercato.

Sergio Saggini vanta una lunga esperienza nel settore imprenditoriale e in ambito associativo, avendo già ricoperto e ricoprendo tuttora ruoli di rilievo in Unindustria (fino allo scorso mese Presidente dell’Area Territoriale di Viterbo, ora fa parte della squadra del Presidente Giuseppe Biazzo con la delega al Fisco). La sua nomina rappresenta la continuità con un percorso già tracciato verso l’innovazione e la competitività del settore. Oltre a Saggini sono stati eletti i due vicepresidenti Andrea Belli e Alessandra Scorzoso e il tesoriere Andrea Adami. Completano il Consiglio generale Ettore Bacchelli, Stefano Catoni, Massimo Marani e i probiviri Primo Concordia, Bernardino Flati e Giovanni Patrizi.

«Sono onorato di assumere la presidenza di Ance Viterbo, una realtà cruciale per il nostro territorio e voglio ringraziare tutti gli associati per la fiducia che mi hanno accordato - dichiara Sergio Saggini - Il sistema associativo svolge un ruolo fondamentale nel rappresentare e tutelare gli interessi delle imprese, specialmente in un periodo di cambiamenti così rapidi. Il nostro compito sarà affrontare le nuove sfide poste dalle normative in continua evoluzione, come quelle riguardanti la sostenibilità ambientale e la sicurezza. Questi cambiamenti- conclude Saggini - richiedono un’attenzione costante, ma sono anche una straordinaria opportunità per rendere il settore più innovativo e competitivi».

A Saggini sono arrivate le congratulazione della vicepresidente al Parlamento europeo, Antonella Sberna: «La sua profonda competenza imprenditoriale e associativa costituirà un valore aggiunto per le imprese edili. - ha detto Sberna - Il settore vive un momento di grande trasformazione e anche a livello territoriale affronta sfide globali senza precedenti. La presidenza di Ance Viterbo di Sergio Saggini saprà guidare le imprese attraverso i cambiamenti e trasformarli in opportunità».

Congratulazioni anche dalla sindaca, Chiara Frontini: «Questo nuovo incarico rappresenta non solo un riconoscimento per l’impegno e l’attenzione che da sempre Sergio Saggini dedica alle imprese, lo abbiamo visto per anni e fino al mese scorso alla guida di Unindustria, ma anche una grande responsabilità verso il nostro territorio e i nostri imprenditori del settore edile. Sono certa che, sotto la guida del neo presidente Saggini, Ance Viterbo continuerà a cogliere opportunità e a promuovere progetti innovativi, attenti alle esigenze della nostra città. Esigenze non solo legate al mondo edile, ma anche a quelle che riguardano l’aspetto sociale. Mi riferisco al prezioso sostegno che Ance in più occasioni garantisce a importanti eventi culturali, artistici e sportivi, un segnale di grande vicinanza e attenzione alla crescita del nostro territorio».

Auguri di buon lavoro anche dal capogruppo FdI in Regione, Daniele Sabatini: «la sua nomina rappresenta una garanzia per il settore edile, in virtù delle positive esperienze e delle competenze manifestate dal neo presidente in ambito imprenditoriale e negli incarichi ricoperti in seno ad Unindustria. L’edilizia è fra i settori più importanti per lo sviluppo economico della nostra provincia, ma è anche quello che ha più bisogno di innovarsi per mantenere la propria competitività di fronte alle continue trasformazioni del mercato immobiliare e del quadro normativo».

Per Luisa Ciambella (Per il bene Comune): «l’elezione di Sergio Saggini alla presidenza di Ance Viterbo rappresenta un importante riconoscimento per il suo impegno e la sua dedizione nel settore delle costruzioni. Con una lunga esperienza imprenditoriale e un forte legame con il territorio, siamo certi che saprà guidare con successo l'associazione, promuovendo la crescita e lo sviluppo delle imprese locali. Saggini ha sempre dimostrato competenza e visione strategica, qualità che saranno fondamentali per affrontare le sfide del futuro e cogliere le opportunità migliori per l’imprenditoria viterbese»