S. MARINELLA – La serata di sport e di convivialità che si è tenuta mercoledì allo stadio comunale Ivano Fronti, è stata fortemente voluta dal sindaco Pietro Tidei e dal delegato allo sport Marina Ferullo, soprattutto per la grande amicizia che legava l’ex presidente ai due amministratori comunali.

“Una bellissima serata di sport e convivialità – dice il sindaco – in un impianto dedicato alla memoria dell’amico Ivano di cui oggi se ne sente particolarmente l’assenza. La manifestazione, che ha visto la partecipazione di oltre duecento cittadini e moltissimi calciatori e atleti, è stata anche l’occasione per rafforzare il rapporto che lega l’amministrazione comunale alle varie associazioni sportive del territorio, ma ha anche confermato l’importanza che riveste per la città la presenza di un campo di calcio in erba sintetica uno dei più belli presenti in tutto il Lazio. La stagione degli eventi ospitati allo stadio comunale si è infatti aperta con il ritorno del grande calcio regionale e la prima edizione del Memorial Ivano Fronti, ideato dai tifosi e organizzato dall'Asd Santa Marinella 1947. La manifestazione è poi proseguita a fine torneo con le premiazioni e una cena sociale organizzata in collaborazione con l'amministrazione comunale, il Nucleo Sommozzatori e la Misericordia di Santa Marinella”.

“Con la delegata allo sport Marina Ferullo e il Presidente del Consiglio Comunale Emanuele Minghella – prosegue il sindaco - abbiamo promosso una manifestazione molto sentita soprattutto dai tanti sportivi che risiedono nella nostra città con una cena sociale in memoria di Ivano Fronti per continuare a ricordare colui che ha dedicato la sua vita al Santa Marinella calcio”.

“A Ivano - ha detto ancora il sindaco rivolgendosi anche ai figli e ai familiari presenti – va il merito di aver avvicinato un numero sempre crescente di giovani in passato al mondo dello sport e in particolare del calcio, che è finalmente rinato nella nostra città e che ora può vantare la presenza di uno stadio che molte altre città ci invidiano. In particolare entro l'anno procederemo con l'installazione di una copertura nella tribuna centrale per rendere questa struttura sportiva ancora più bella e soprattutto funzionale ed accogliente”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA