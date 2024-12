S. MARINELLA – Questa sera, in occasione del dies natalis della Beata Madre Crocifissa, le Suore Carmelitane Missionarie di Santa Teresa del Bambino Gesù, hanno organizzato una serata di beneficenza per le 20.30. Come è noto, Madre Crocifissa, ha legato fortemente il suo nome alla città di Santa Marinella. Venuta a Roma, il 18 maggio 1925 accompagnata da Padre Lorenzo Van Den Eerenbeemt, visita Santa Marinella, rimane profondamente colpita dalla bellezza naturale di questa zona, ma anche dall’estrema povertà della gran parte dei suoi abitanti e qui capisce di essere finalmente giunta all’approdo. Ottenuto un permesso, richiesto dallo stesso Padre Lorenzo, ad esperimento dal vescovo della diocesi di Porto S. Rufina, il 3 luglio del 1925, si stabilisce definitivamente a Santa Marinella e il successivo 16 luglio, il nascente istituto riceve il decreto di affiliazione della piccola comunità all’Ordine Carmelitano, sigillando così per sempre la sua appartenenza a Maria nel Carmelo. Per ricordare la Madre quindi, le Suore Carmelitane Missionarie di Santa Teresa del Bambino Gesù, hanno voluto organizzare, con l’aiuto dei volontari, anche una serata di beneficenza finalizzata alla raccolta di fondi per il restauro di una villa che le Suore Carmelitane Missionarie hanno ricevuto in donazione e che intendono mettere a disposizione, per una serie di attività, a favore della cittadinanza e soprattutto dei giovani. La vera risorsa della villa è infatti il grande giardino che potrebbe essere destinato a un campo sportivo polivalente e uno spazio coperto per musica, incontri e anche feste. Per questo i Volontari e le Suore Carmelitane Missionarie di Santa Teresa del Bambino Gesù hanno voluto organizzare questa serata aperta alla cittadinanza, un momento di socialità e di condivisione ad un costo contenuto di cinque euro a persona. Dalle 20.30 in Via Flaminia Odescalchi, si svolgerà una serata con animazione musica celtica irlandese a cura del Gruppo “I Grooot”.