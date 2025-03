SANTA MARINELLA – La Guardia Costiera, su richiesta della Procura della Repubblica di Civitavecchia, ha posto i sigilli, ad un’area adiacente l’Isola Ecologica in località Perazzeta. La Guardia Costiera di Civitavecchia, ha sequestrato preventivamente il piazzale della Stazione dove vengono versati i rifiuti differenziati, Mettendo ovviamente in difficoltà i dipendenti della società Gesam che ha l’appalto per la raccolta differenziata, che non hanno potuto ricoverare i mezzi meccanici per il trasporto dei rifiuti, così come gli utenti che non hanno potuto depositare i materiali ingombranti. Nel dispositivo infatti è scritto che si tratta di un sequestro preventivo richiesto dalla Procura di Civitavecchia “ai sensi dell’articolo 321 del codice di procedura penale” con l’applicazione del vincolo “volta a scongiurare il rischio che la permanenza di una cosa pertinente al reato nella disponibilità del soggetto possa aggravarne o protrarne le conseguenze, ovvero agevolare la commissione di ulteriori illeciti penali”. La conseguenza è stato il caos in zona, con i mezzi rimasti fuori dal piazzale che hanno intasato la strada, con la conseguenza che anche i cittadini sono finiti nel traffico nella stradina che posta all’isola ecologica. “In relazione al recente sequestro preventivo del Centro Servizi Gesam da parte della Guardia Costiera – si legge in una nota del Comune - l'amministrazione comunale ha assunto la gestione diretta della situazione. Il provvedimento è stato emesso ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale, al fine di prevenire possibili aggravamenti o protrazioni di illeciti. Il Comune ha avocato a sé l'intera gestione dell'area, precedentemente direttamente a carico della concessionaria Gesam, sotto il controllo della società responsabile dell’esecuzione del contratto. Allo stato attuale, è stato nominato un funzionario comunale come custode giudiziario, incaricato di garantire il corretto mantenimento dell'area e di minimizzare l'impatto ambientale in collaborazione con la Magistratura. Si assicura che l'amministrazione comunale è impegnata a monitorare costantemente questa situazione e garantire che la gestione dei rifiuti avvenga nel rispetto dell'ambiente e della salute pubblica. Tenere informati gli utenti del servizio rifiuti su ogni sviluppo, perché crediamo che la trasparenza sia fondamentale. Fare sì che eventuali responsabilità, se accertate, vengano perseguite nelle sedi competenti”.

