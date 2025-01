Capi d’abbigliamento contraffatti e omessi scontrini alla fiera di Sant’Antonio: sequestri e sanzioni. Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio nello specifico comparto disposti dal Comando Provinciale, lo scorso fine settimana, i militari del gruppo di Viterbo, hanno eseguito un’intensa attività in materia di contrasto ai traffici illeciti. In particolare, nel comune di Vetralla, in occasione della Fiera di Sant’Antonio Abate, i militari della sezione Pronto Impiego hanno sottoposto a controllo un rivenditore ambulante, titolare di una società proveniente dalla Capitale, di capi di abbigliamento riproducenti marchi e segni distintivi di note società di calcio. La merce sottoposta a controllo, benché presentasse una scarsa qualità nel confezionamento, imperfezioni nella realizzazione, come le cuciture irregolari e l’utilizzo di materiali difformi dagli originali, erano tali da poter indurre in errore il consumatore finale circa la loro autenticità. Sono stati sequestrati circa140 capi di abbigliamento risultati contraffatti. Inoltre, in maniera parallela, altri militari dello stesso reparto, hanno sottoposto a controllo fiscale i vari rivenditori sia della fiera che dei vari negozi, constatando 9 mancate emissioni di scontrini fiscali.