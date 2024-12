ALLUMIERE - Ad Allumiere fervono i preparativi per il grande e imperdibile appuntamento "Sentieri Fioriti", un evento all'insegna del trekking a 360 gradi e che permetterà di gustarsi il meraviglioso territorio di Allumiere in mille modi adatti a tutti i gusti.

"Sentieri Fioriti" è una manifestazione nata per la prima volta lo scorso anno e ha subito registrato un elevato numero di partecipanti ed è stata molto apprezzata. Ente promotore di questa eccezionale iniziativa è l'Aps "Il Cammino dell'allume" in collaborazione con il Comune e l'Università Agraria di Allumiere e lavorando sinergicamente con varie associazioni domenica 14 aprile daranno vita alla seconda edizione che si preannuncia davvero ricca ed emozionante.

"In questa occasione verrà inaugurato il tanto atteso "Cammino dei Minatori" - spiega Lara Sgamma - oltre alle tante forme di trekking sarà possibile ammirare una mostra antropologica su Allumiere con le poesie in dialetto scritte dall'associazione APA di Allumiere che spiegano gli oggetti esposti.

Si potrà poi visitare la mostra fotografica dell'associazione fotografica "Click" di Allumiere. Il mostro bellissimo museo di Allumiere sarà aperto e attivo il pomeriggio con visite guidate e un laboratorio gratuito. Non mancheranno gli stand enogastronomici sia dell'Università Agraria di Allumiere che di alcuni produttori locali. Quest'anno abbiamo anche la partecipazione straordinaria della "Lipu Civitavecchia e Monti della Tolfa".

Impegnato in prima persona il sindaco Luigi Landi che ha supportato il lavoro del consigliere Carlo Cammilletti, della delegata Alessia Brancaleoni e dell'assessore della Università Agraria Paolo Travagliati. "Sentieri Fioriti è un evento che si propone di valorizzare e far conoscere sia il nostro territorio che alcuni scorci del centro di Allumiere nonché la importante tradizione enogastronomia locale - spiega il sindaco Luigi Landi - si tratta di un format nuovo e di successo che già alla sua seconda edizione annovera la partecipazione di tante associazioni, operatori e forze sociali che vogliono creare la giusta cultura ambientale e turistica. Voglio ringraziare la Presidente dell'associazione Il Cammino dell'Allume Lara Sgamma che insieme al consigliere Carlo Cammilletti, alla delegata Alessia Brancaleoni e all'assessore della Università Agraria Paolo Travagliati sono i promotori dell'iniziativa. Nei ringraziamenti aggiungi anche Francesca Stefanelli tra i promoter della iniziativa. I ringraziamenti si estendono a tutte le Associazioni partecipanti e ai volontari che stanno lavorando per la riuscita della iniziativa".

