FIUMICINO - Al via i lavori per la riapertura del semaforo di via Trincea delle Frasche: «il primo passo sarà la rimozione delle barriere new-jersey e il rifacimento della segnaletica stradale verticale ed orizzontale necessaria», come si legge nell’ordinanza n.40 del 25/07/2033 emanata dal sindaco Mario Baccini.

Questi interventi verranno svolti «nella fascia oraria notturna, dalle ore 22:00 del 30 luglio 2023 alle ore 6:00 del 31 luglio 2023, anche istituendo eventuale traffico in senso unico alternato per l’esecuzione delle attività necessarie, sia nella SS296, sia in via della Scafa comunale».

Al termine dei primi lavori «verrà istituita- si legge nell’ordinanza del Sindaco – la seguente disciplina di traffico definitiva dal 31 luglio 2023:

apertura dell’incrocio della SS 296 della Scafa con Via Trincea delle Frasche;

istituzione dei flussi di traffico semaforizzati dall’impianto esistente, nel seguente ciclo:

1. SS296 direzione Ostia – Aeroporto (contemporaneo a Via della Scafa comunale).

SS296 svolte per Via Trincea delle Frasche provenienti da Ostia – per Via Monte Cengio

provenienti da aeroporto.

2. Via Trincea delle Frasche – Via Monte Cengio, comprese svolte consentite per Via della

Scafa comunale direzione Madonnella e per la SS296 direzione Ostia e direzione aeroporto».

Quello del semaforo di via Trincea delle Frasche è sempre stato un incrocio importante per la viabilità locale che era stato chiuso nel 2018 per «evitare quanto più possibile il verificarsi di ingorghi stradali nel territorio comunale».

Ora, a distanza di anni, la situazione traffico non è migliorata e con una nuova ordinanza il sindaco Baccini ne ha deciso la riapertura, per agevolare la circolazione dei veicoli ed evitare le lunghe code.