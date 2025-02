S. MARINELLA – “Nonostante siano trascorsi diversi mesi da quando è andato fuori uso l'impianto semaforico all’incrocio tra la statale Aurelia e Santa Severa, il sindaco e la sua amministrazione, ad oggi, non hanno ancora provveduto alla sua riparazione. In questo stesso periodo, purtroppo, si sono verificati alcuni incidenti stradali, per fortuna senza conseguenze rilevanti, sta di fatto che la situazione di pericolo per tutti gli utenti della strada resta elevata”. A dirlo, in una nota, sono i consiglieri comunali di minoranza. “Appare evidente – continuano le opposizioni - che nella nota sede di via Cicerone, si pensi fondamentalmente ai grandi progetti milionari ma non si tuteli a sufficienza la normale amministrazione, con ciò esponendo i cittadini ad una serie di disagi e potenziali pericoli. In questo caso corre l’obbligo di mettere in evidenza un legittimo interrogativo su come un’amministrazione che non riesce a riparare un semaforo in tanti mesi, possa essere in grado di gestire le somme ingenti di 51 milioni di euro per le opere del Pnrr. A tale proposito, abbiamo protocollato una interpellanza, sperando di accelerare la risoluzione del problema e al tempo stesso che si provveda ad assolvere sia alle esigenze ordinarie che a quelle straordinarie dei mega progetti tanto cari al sindaco. Restiamo in attesa di una risposta con i fatti e non con le solite promesse vuote di contenuti”. “L’amministrazione comunale ha già preso i dovuti provvedimenti per risolvere definitivamente i problemi causati dai guasti che hanno interessato alcuni tra i più vecchi ed obsoleti impianti semaforici del territorio – risponde il vice sindaco Andrea Amanati - si tratta di apparecchi per i quali ormai è pressocchè impossibile eseguire riparazioni in quanto non sono più disponibili, o in commercio, schede o componenti elettronici da sostituire. In pratica i ricambi sono diventati introvabili. Ma la soluzione è stata già trovata. Come noto abbiamo pubblicato una nuova gara per implementare ulteriormente il servizio di videosorveglianza sul territorio. In questo bando è stato volutamente inserita anche la fornitura e il successivo montaggio di almeno tre nuovi impianti semaforici che dovranno essere di nuova generazione. I nuovi semafori andranno a sostituire i due spesso fuori uso siti lungo la via Aurelia a Santa Severa. Sono state previste anche ulteriori migliorie perché i futuri impianti saranno dotati di altre importanti caratteristiche. Avranno infatti il cosiddetto countdown per facilitare l’attraversamento dei non vedenti come previsto nelle linee guida e nei piani di abbattimento delle barriere architettoniche. La gara è già in itinere e tutto l’iter potrà essere completato prima della stagione estiva in modo tale da assicurare maggiore sicurezza alla viabilità urbana ed extraurbana di Santa Marinella. Non trova alcun risconto nei fatti ed è falsa l’accusa di disinteresse lanciata dai consiglieri comunali di opposizione mentre è indubbio che l’amministrazione sta procedendo su più fronti, dalla posa in opera dei nuovi pedoni mar che metteranno in sicurezza gli attraversamenti pedonali, all’incremento dei controlli sul territorio da parte della Polizia locale”.