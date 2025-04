ALLUMIERE - Il Comune di Allumiere indice una selezione pubblica per l’affidamento dell’incarico di Direttore/Curatore e Conservatore scientifico del Museo Civico Adolfo Klitsche de La Grange di Allumiere, a titolo gratuito e per la durata di 3 anni con scadenza di presentazione della domanda di ammissione fissata per il prossimo 15 maggio alle ore 12.

Sono gli ultimi giorni utili per presentare la domanda per la selezione pubblica per l’affidamento dell’incarico di Direttore/Curatore e Conservatore scientifico del Museo Civico Adolfo Klitsche de La Grange di Allumiere.

La durata dell’incarico è pari a tre anni; per l'incarico in questione non è previsto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e alloggio concretamente sostenute e documentate, strettamente correlate all'espletamento dell'incarico.

L'incarico oggetto del presente avviso non costituisce rapporto di lavoro subordinato, bensì incarico di lavoro autonomo ai sensi degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e dell’art. 7, comma 6 del D.lgs. 165/2001.

La domanda deve essere redatta su carta semplice sul modello allegato all'avviso pubblico e dovrà essere indirizzata al Comune di Allumiere e potrà essere inviata per posta raccomandata a/r farà fede ai fini della tempestività della domanda la data del timbro postale), oppure mediante consegna diretta a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune di Allumiere negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, mentre il martedì e giovedì anche dalle ore 15 alle 18); oppure ancora mediante invio da una casella di posta elettronica certificata all’indirizzo: comuneallumiere@pec.it .

Sono da presentare la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, la domanda di ammissione, la dichiarazione dei titoli e il curriculum professionale.

